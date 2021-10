UN-Sonderberichterstatter fordert Lockerung der Sanktionen gegen Nordkorea

Photo : YONHAP News

Der UN-Sonderberichterstatter für die Menschenrechtslage in Nordkorea, Tomas Ojea Quintana, hat gefordert, die UN-Sanktionen gegen Nordkorea zu lockern.Dabei verwies er darauf, dass die Nordkoreaner infolge der Lockdown-Maßnahmen wegen der Corona-Pandemie mit humanitären Risiken konfrontiert sind.Die entsprechende Forderung unterbreitete Quintana laut Reuters in einem Bericht an die UN-Generalversammlung, der am 22. Oktober vorgelegt wird.Viele Nordkoreaner, die auf kommerzielle Aktivitäten entlang der Grenze zu China angewiesen seien, hätten aufgrund der Grenzschließungen in Nordkorea und der Reisebeschränkungen im Inland nach dem Corona-Ausbruch kein Einkommen mehr. Medikamente seien knapp, und die Preise seien in die Höhe geschnellt. Viele Nordkoreaner seien von einer Hungersnot bedroht, schrieb er.Quitana forderte außerdem Südkorea und die USA auf, klare Signale auszusenden, um die Diplomatie für die Verwirklichung der Denuklearisierung Nordkoreas wiederzubeleben.