Seoul will gegen illegale Verbreitung koreanischer Kulturinhalte in China vorgehen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will gegen die illegale Verbreitung koreanischer Kulturinhalte in China vorgehen.Das sagte der Sprecher des Außenministeriums, Choi Young-sam, am Donnerstag vor der Presse. Die Regierung reagiere darauf aktiv und habe sich an die zuständigen chinesischen Behörden gewandt.Die illegale Verbreitung koreanischer Kulturprodukte wie Fernsehserien und Filme in China ist wegen des Booms der koreanischen Netflix-Serie „Squid Game“ erneut ein Thema.Ein Beamter des Außenministeriums sagte Reportern gegenüber, dass bei hochrangigen Gesprächen, darunter auf Ministerebene und Botschafterebene, immer wieder zu einem gesunden Austausch von Kulturinhalten zwischen Südkorea und China angeregt würde.Der südkoreanische Botschafter in China, Jang Ha-sung, hatte bei der parlamentarischen Inspektion der Arbeit der Botschaft am Mittwoch gesagt, man habe festgestellt, dass „Squid Game“ auf über 60 chinesischen Webseiten illegal verbreitet werde.