Südkorea meldet dritten Tag in Folge über 2.000 Corona-Neuinfektionen

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea hat den dritten Tag in Folge über 2.000 gelegen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Freitag wurden bis Mitternacht 2.176 neue Ansteckungsfälle bestätigt.Zehn weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden gemeldet. Die Gesamtzahl der Virustoten stieg auf 2.554, die Letalitätsrate liegt bei 0,78 Prozent.Nach Angaben der Impf-Taskforce erhielten mit Stand 0 Uhr 77,6 Prozent der Bevölkerung ihre erste Corona-Impfung. Die entsprechende Quote beträgt bei den über 18-Jährigen 90,3 Prozent.Vollständig geimpft sind mittlerweile 56,9 Prozent der Einwohner.