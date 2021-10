Südkorea hebt Treibhausgasreduktionsziel bis 2030 auf 40 Prozent an

Photo : Getty Images Bank

Die Regierung hat beschlossen, das Ziel für die Reduktion der Treibhausgasemissionen bis 2030 auf 40 Prozent zu erhöhen.Das präsidiale Komitee für Klimaneutralität und die Regierung gaben am Freitag das neue Reduktionsziel (national festgelegten Beitrag: NDC) bekannt. Für die Meinungssammlung werde eine Online-Diskussion abgehalten.Das Komitee teilte mit, dass die Verringerung der Treibhausgasemissionen bis 2030 um 40 Prozent gegenüber dem Stand von 2018 als Regierungsziel festgelegt worden sei. Das bisherige Ziel war eine Senkung um 26,3 Prozent.NDC sind Zielwerte für die Treibhausgasreduktion, die die Vertragsstaaten des Übereinkommens von Paris ihrerseits festlegen.Bei der Generalversammlung des Weltklimarats (IPCC) im Jahr 2018 in Incheon wurde das Ziel vorgelegt, dass die Treibhausgasemissionen bis 2030 mindestens um 45 Prozent gegenüber dem Stand von 2010 reduziert werden müssen, damit die Erderwärmung bis 2100 unter 1,5 Grad gehalten werden kann. Bis 2050 müsse die Klimaneutralität erzielt werden, nämlich null Emissionen.Gemäß dem neuen Reduktionsziel sollen die Treibhausgasemissionen in Südkorea im Jahr 2030 436,6 Millionen Tonnen betragen. Auf dem Gebiet der Stromerzeugung will die Regierung die Emissionen im Jahr 2030 um 44,4 Prozent gegenüber 2018 auf 149,9 Millionen Tonnen verringern.Das Komitee für Klimaneutralität und die zuständigen Ministerien wollen bei der Plenarsitzung des Ausschusses am 18. Oktober das neue Ziel verabschieden und es nach der Beratung auf der Kabinettssitzung endgültig festlegen.