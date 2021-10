Mehr Corona-Patienten werden künftig zu Hause versorgt

Photo : YONHAP News

In Südkorea dürfen künftig mehr Corona-Infizierte zu Hause versorgt werden.Die häusliche Versorgung wird auf Infizierte unter 70 Jahre ohne Symptome oder mit mildem Verlauf erweitert. Davon ausgenommen sind jedoch Infizierte, deren Wohnverhältnisse weitere Infektionen begünstigen und die Schwierigkeiten mit der Applikationsnutzung oder mit der Kommunikation haben.Entsprechende Maßnahmen zur Erweiterung der häuslichen Versorgung gab das zentrale Hauptquartier für Katastrophenschutz am Freitag vor der Presse bekannt.Bisher sei die häusliche Versorgung auf Minderjährige und deren Vormunde beschränkt gewesen. Der Kreis werde auf Menschen erweitert, die einwilligen würden oder die nicht im Krankenhaus behandelt werden müssten, hieß es.Wer zu Hause versorgt wird, wird durch das Personal in einer medizinischen Einrichtung in der jeweiligen Gemeinde auf den Gesundheitszustand hin kontrolliert. Die Behandlung und Verschreibung erfolgen auf kontaktfreie Weise, die Kosten würden durch die nationale Krankenversicherung gedeckt.Um auf Notfälle vorbereitet zu sein, würden ein Notrufsystem für die Reaktionsbereitschaft rund um die Uhr und ein System für einen sofortigen Patiententransport aufgebaut. Auch würden verschiedene Transportmittel beschafft, hieß es.Die häusliche Versorgung wird derzeit gemäß den eigenen Plänen der 17 provinzfreien Städte und Provinzen durchgeführt. Die Zahl der Patienten, die zu Hause versorgt werden, stieg von 1.517 am 30. September deutlich auf 3.328 am 8. Oktober.