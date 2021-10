Vier Präsidentschaftsbewerber erreichen Endrunde der Vorwahlen der PPP

Photo : YONHAP News

Vier Präsidentschaftsbewerber haben die zweite Runde der Vorwahlen der Partei Macht des Volks (PPP) überstanden.Die führende Oppositionspartei gab am Freitag bekannt, dass der frühere Gouverneur der Provinz Jeju Won Hee-ryong, der Ex-Abgeordnete Yoo Seung-min, der ehemalige Chefstaatsanwalt Yoon Seok-youl und der Abgeordnete Hong Joon-pyo die Endrunde erreicht hätten.Der frühere Bürgermeister von Incheon Ahn Sang-soo, der ehemalige Leiter des Rechnungshofs Choe Jae-hyeong, der Abgeordnete Ha Tae-keung und Ex-Ministerpräsident Hwang Kyo-ahn schieden aus.Gemäß dem Wahlgesetz wurde nicht bekannt gemacht, wie viele Stimmen jeder Bewerber gewann, auch eine Rangliste wurde nicht erstellt.Die Ergebnisse basieren auf einer Umfrage in der Öffentlichkeit und einer Abstimmung unter Parteimitgliedern, die jeweils mit einer Gewichtung von 70 und 30 Prozent berücksichtigt wurden.Die PPP wird am 5. November ihren Präsidentschaftskandidaten festlegen. In der Endrunde werden die Ergebnisse einer Abstimmung unter Parteimitgliedern und einer Umfrage in der Öffentlichkeit zu jeweils 50 Prozent berücksichtigt.