Argentinischer Senat billigt Einführung von Kimchi-Tag

Photo : YONHAP News

Der argentinische Senat hat die Bestimmung des 22. November zum Nationalen Kimchi-Tag gebilligt.Das Oberhaus des Argentinischen Nationalkongresses teilte am Donnerstag (Ortszeit) mit, dass die entsprechende Resolution einstimmig von 47 anwesenden Mitgliedern angenommen worden sei.Der 22. November ist der vom Kimchi-Verein Koreas deklarierte Kimchi-Tag. In Südkorea wurde der Tag im Jahr 2020 zum gesetzlichen Gedenktag bestimmt. Der US-Bundesstaat Kalifornien beschloss jüngst, jeden 22. November als Kimchi-Tag zu feiern.Die Senatorin der Regierungspartei, Magdalena Solari Quintana, die die Bestimmung des Kimchi-Tags in die Wege leitete, verwies laut lokalen Medien in einer Rede vor der Abstimmung darauf, dass Südkorea und Argentinien nächstes Jahr das 60. Jubiläum der Beziehungsaufnahme feiern. Die Einführung des Kimchi-Tags sei dafür gedacht, der kulturellen und gesellschaftlichen Beiträge der koreanischen Einwanderer zu gedenken und die Freundschaft mit Südkorea zu vertiefen, betonte sie.