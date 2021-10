Politik Umweltminister in Asien-Pazifik-Region einig über gemeinsames Vorgehen gegen Klimawandel und für grünen New Deal

Minister und Vizeminister aus 32 Asien-Pazifik-Staaten und die Chefs internationaler Organisationen wie das UN-Umweltprogramm haben sich geeinigt, die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit (ODA) für den grünen New Deal auszuweiten und gemeinsam auf den Klimawandel zu reagieren.



Die Einigung erzielten sie bei der vierten Sitzung des Forums von Ministern und Umweltbehörden in Asien-Pazifik am Donnerstag im südkoreanischen Suwon. Sie wollen konkrete Umsetzungsmaßnahmen ausarbeiten.



Die südkoreanische Regierung beschloss, in Kooperation mit dem Global Green Growth Institute (GGGI) bis 2025 den Anteil der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit im Klima- und Umweltbereich bis auf den Durchschnitt der Mitglieder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zu erhöhen. Das GGGI hat bisher Entwicklungsländer mit Technologien für grünes Wachstum unterstützt.



Das vierte Forum fand von Dienstag bis Donnerstag statt und war die erste internationale Präsenzkonferenz in Südkorea seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Die Sitzung wurde im Vorfeld der 26. UN-Klimakonferenz (COP26) abgehalten, die am 31. Oktober in Glasgow beginnen wird. Präsident Moon Jae-in wird am 1. November der Konferenz beiwohnen.