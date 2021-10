Besorgte Stimmen über Nordkoreas Raketenstarts im Ersten Ausschuss der UN-Generalversammlung

Photo : YONHAP News

Im Ersten Ausschuss der UN-Generalversammlung sind Besorgnis und Kritik über Nordkoreas Nuklear- und Raketenaktivitäten geäußert worden.Das berichtete der US-Auslandssender Voice of America (VOA) am Freitag.Bei der Sitzung des Ersten Ausschusses am Donnerstag (Ortszeit) sagte laut VOA Italiens stellvertretender ständiger UN-Vertreter Stefano Stefanile, dass die wiederholten Raketenstarts Nordkoreas, einschließlich der jüngsten, die regionale und internationale Sicherheit untergrüben und Anlass zu ernsthafter Besorgnis gäben.Man fordere Nordkorea auf, auf weitere Provaktionen zu verzichten und konkrete Schritte in Richtung einer vollständigen, überprüfbaren und unwiderruflichen Denuklearisierung zu unternehmen, sagte er.Jim Kelly, Irlands stellvertrendender ständiger UN-Vertreter, betonte, die laufenden Aktivitäten Nordkoreas im Zusammenhang mit Atomwaffen und ballistischen Raketen stellten eine ernsthafte Bedrohung dar. Er forderte Nordkorea auf, destabilisierende Handlungen unverzüglich einzustellen und konkrete Schritte zu unternehmen, damit Programme für Raketen, Nuklearwaffen und Massenvernichtungswaffen aufgegeben werden.Bonnie Jenkins, Unterstaatssekretärin für Rüstungskontrolle und internationale Sicherheitsangelegenheiten im US-Außenministerium, sagte, dass einige Länder Politiken betrieben, mit denen die auf Regeln beruhende internationale Ordnung gestört werde. Dabei nannte sie jedoch Nordkorea nicht beim Namen.Der nordkoreanische Vertreter wies die Kritik anderer Staaten zurück und sprach von Doppelbödigkeit, mit der einseitige feindselige Politiken gegenüber Nordkorea angestrebt würden.