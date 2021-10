Politik Industrieministerium betont Notwendigkeit des Beitritts zu CPTPP

Die Regierung hat die Notwendigkeit des Beitritts Südkoreas zum umfassenden und progressiven Abkommen für transpazifische Partnerschaft (CPTPP) unterstrichen.



Die entsprechende Äußerung machte Chun Yoon-jong, Chef des Büros für FHA-Verhandlungen im Ministerium für Handel, Industrie und Energie, zum Auftakt eines Gesprächs mit herstellenden Unternehmen über das multilaterale Freihandelsabkommen am Donnerstag.



Mit den Beitrittsanträgen Chinas und Taiwans sei das strategische Interesse am CPTPP derzeit so hoch wie nie zuvor. Südkorea müsse den CPTPP-Beitritt noch wohlwollender überprüfen, sagte Chun.



Die Teilnehmer gingen davon aus, dass der Beitritt zum CPTPP einen Effekt des Abschlusses eines Freihandelsabkommens mit Mexiko habe. Das werde zudem durch eine Erweiterung der Zielmärkte der Neuen Südpolitik wie Vietnam und Malaysia dem Exportgeschäft der einheimischen verarbeitenden Industrie dienen.



CPTPP ist ein Abkommen zwischen elf Ländern, darunter Japan, Australien und Mexiko, und trat im Dezember 2018 in Kraft, nachdem die USA 2017 aus der von ihnen initiierten Transpazifischen Partnerschaft (TPP) ausgetreten waren.



China hatte früher die TPP als Mittel für die Isolierung des Landes betrachtet, beantragte jedoch am 16. September seinen Beitritt zum CPTPP. Eine Woche später beantragte auch Taiwan den Beitritt.