Photo : YONHAP News

Die Leitbörse Kospi in Seoul hat zum Wochenschluss leichte Verluste verbucht.Der Index verlor 0,11 Prozent auf 2.956,3 Zähler.Grund für den Rückgang waren erneut Sorgen wegen der Krise am chinesischen Immobilienmarkt.Die Anleger schienen unter Druck zu sein, da Evergrande und andere Immobilienentwickler in China Schwierigkeiten mit dem Schuldendienst hätten, wurde Park Sang-hyun von HI Investment & Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.