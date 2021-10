Photo : KBS News

Südkorea will einen Ausschuss einsetzen, der Strategien für eine "neue Normalität" und ein "Leben mit Covid-19" ausarbeiten soll.Wie Gesundheitsbehörden am Sonntag bekannt gaben, werde der Ausschuss, in dem auch Vertreter des Zivilsektors mitarbeiten sollen, diese Woche erstmals tagen. Den Vorsitz soll Ministerpräsident Kim Boo-kyum übernehmen.In dem Gremium soll erörtert werden, wie auf den Gebieten Wirtschaft, Bildung, Sicherheit, Kontrolle des Coronavirus und Schutzmaßnahmen eine Umstellung gelingen kann.Am Ende der Diskussionen soll ein Fahrplan feststehen, wie schrittweise wieder der gewöhnliche Alltag zurückkehren kann.Die ersten Schritte in die neue Normalität sollen am 9. November gemacht werden. Dann soll Covid-19 wie eine saisonale Grippe eingestuft werden. Zurzeit noch bestehende Einschränkungen sollen dementsprechend gelockert werden.Die Regierung hatte zuvor erklärt, dass für eine Rückkehr in ein normales Leben 70 Prozent der 51 Millionen Einwohner vollständig geimpft sein müssten.Mit Stand Sonntag hatten 39,92 Millionen Menschen oder 77,7 Prozent der Bevölkerung, wenigstens eine Dosis verabreicht bekommen. Über den vollen Impfschutz verfügen 30,43 Millionen Einwohner oder 59,3 Prozent.In Südkorea hatte die Impfkampagne im Februar begonnen.