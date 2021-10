Lee Jae-myung wird Präsidentschaftskandidat der Regierungspartei

Photo : YONHAP News

Lee Jae-myung, Gouverneur der Provinz Gyeonggi, ist zum Präsidentschaftskandidaten der Minjoo-Partei Koreas gewählt worden.Am Sonntag wurden die Ergebnisse der Vorwahl in Seoul und der dritten Abstimmung durch Parteimitglieder und die Öffentlichkeit bekannt. Lee gewann bei allen Vorwahlen und Abstimmungen insgesamt 50,29 Prozent der abgegebenen Stimmen und wurde Sieger, ohne dass eine Stichwahl stattfinden muss.Zweiter wurde Lee Nak-yon, früherer Parteichef, mit 39,14 Prozent. Dahinter folgten Ex-Justizministerin Choo Mi-ae und der Abgeordnete Park Yong-jin.In allen Vorwahlen und den drei öffentlichen Abstimmungen wurden knapp 2,17 Millionen Stimmen abgegeben. Lee Jae-myung gewann insgesamt 719.905 Stimmen, während Lee Nak-yon 560.392 Stimmen erhielt.Bei der Vorwahl in Seoul sicherte sich Lee Jae-myung 51,45 Prozent der abgegebenen Stimmen, Lee Nak-yon 36,5 Prozent. Bei der dritten Abstimmung durch die Öffentlichkeit und Parteimitglieder lag Lee Nak-yon mit 62,37 Prozent vorne, während Lee Jae-myung mit 28,3 Prozent auf Platz zwei landete.Präsident Moon Jae-in gratulierte zur Wahl von Lee Jae-myung und äußerte die Hoffnung auf gemeinsame Bemühungen aller Bewerber um eine gute Zukunft des Landes. Laut seiner Sprecherin Park Kyung-mee sagte Moon, er gratuliere als Mitglied der Minjoo-Partei Koreas Gouverneur Lee zur Wahl als Präsidentschaftskandidat der Partei. Er freue sich darüber, dass das Vorwahlverfahren reibungslos verlaufen sei.Unterdessen forderte die Opposition die Einsetzung eines Sonderstaatsanwalts wegen des Korruptionsskandals um ein Entwicklungsprojekt in Daejang-dong in Seongnam, das Lee als Bürgermeister der Stadt vorangetrieben hatte.Der Sprecher der Partei Macht des Volks (PPP), Lim Seung-ho, kritisierte in einer Stellungnahme Lees Wahl. Man könne auf den Kandidaten weder hinsichtlich der Moralität noch hinsichtlich der Persönlichkeit und Politik stolz sein. Obwohl sein engster Vertrauter in den Skandal verwickelt sei, behaupte Lee unverschämterweise, dass es bei der Affäre um die PPP gehe, und versuche die Bürger zu betrügen, hieß es.