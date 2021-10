Golferin Ko Jin-young siegt bei LPGA-Turnier Founders Cup

Photo : YONHAP News

Die koreanische Golferin Ko Jin-young hat das LPGA Turnier Cognizant Founders Cup gewonnen.Die Weltranglistenzweite beendete das Turnier im US-Bundesstaat New Jersey am Sonntag mit insgesamt 18 unter Par. Sie siegte mit einem Vorsprung von vier Schlägen vor Caroline Masson aus Deutschland.Ko lag in jeder der vier Runden an der Spitze und holte den Titel das zweite Mal in Folge.Für die 26-Jährige war es der dritte Saisonsieg und der zehnte Sieg auf der LPGA-Tour. Ko ist die fünfte Golferin aus Südkorea, die auf der LPGA-Tour zehn Siege feierte.Zudem schlug Ko die 14. Runde in Folge Schläge im 60er-Bereich und egalisierte damit den von Annika Sorenstam im Jahr 2005 aufgestellten Rekord.