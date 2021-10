USA und China diskutieren über Frage der koreanischen Halbinsel

Photo : KBS News

Die für Nordkorea zuständigen Sonderbeauftragten der USA und Chinas haben telefonisch über die Frage der koreanischen Halbinsel gesprochen.Nach Angaben des chinesischen Außenministeriums am Sonntag führte der Sonderbeauftragte der chinesischen Regierung für die Angelegenheiten der koreanischen Halbinsel, Liu Xiaoming, am Samstag ein Telefongespräch mit dem US-Sondergesandten für Nordkorea, Sung Kim. Sie hatten am 6. Juli ihr erstes Telefongespräch geführt.Liu übermittelte die Einschätzung Chinas zu den jüngsten Entwicklungen auf der koreanischen Halbinsel. Er forderte, dass die USA den berechtigten und begründeten Bedenken Nordkoreas Aufmerksamkeit schenken und konkrete Maßnahmen ergreifen müssten, um Bedingungen für die Wiederaufnahme des Dialogs zu schaffen.Sung Kim bekräftigte das Engagement der USA für eine diplomatische Lösung der Fragen der koreanischen Halbinsel. Er drückte die Hoffnung auf eine baldige Wiederaufnahme des Dialogs und der Kontakte mit Nordkorea aus.Beide Seiten hätten vereinbart, in Kontakt zu bleiben, hieß es weiter.