Südkorea meldet 1.297 Corona-Neuinfektionen

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea hat erneut unter 2.000 gelegen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Montag mit, dass bis Mitternacht 1.297 Neuansteckungen bestätigt worden seien. Bislang seien insgesamt 332.816 Infizierte im Land erfasst worden.Die Fallzahl sank um 297 gegenüber dem Vortag und unterschritt den dritten Tag in Folge die 2.000er-Marke. Das Ergebnis wird jedoch eher darauf zurückgeführt, dass es an dem langen Wochenende wegen des Hangeul-Tags weniger Testungen gab.Die Zahl der Erstgeimpften stieg um 2.723. Bisher erhielten 77,7 Prozent der Bevölkerung des Landes ihre erste Corona-Impfung. Vollständig geimpft sind 59,3 Prozent.