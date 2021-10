Photo : YONHAP News

Bisher sind schätzungsweise 146 Auslandskoreaner an Covid-19 gestorben.Wie das Außenministerium in einem Bericht für das Parlament weiter angab, hätten sich bis 23. September dieses Jahres schätzungsweise mindestens 3.656 Koreaner im Ausland mit dem Coronavirus angesteckt.340 befänden sich in medizinischer Behandlung, 3.170 seien genesen.1.344 Infizierte habe es im Asien-Pazifik-Raum gegeben, 957 in Europa, 572 auf dem amerikanischen Kontinent, 463 im Mittleren Osten und 320 in Afrika.