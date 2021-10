Internationales Denkmal für Deutschlands Teilnahme am Koreakrieg wird an Kriegsgedenkstätte in Seoul errichtet

An der Koreanischen Kriegsgedenkstätte in Seoul wird ein Denkmal für die Teilnahme Deutschlands am Koreakrieg errichtet.



Deutschland hatte medizinisches Personal nach Südkorea geschickt.



Nach Angaben des Museums findet am Freitag auf dem Friedensplatz die Enthüllungszeremonie statt.



An dem Denkmal befinden sich eine Erläuterung zur deutschen Teilnahme und eine Widmung für die entsandten Deutschen auf Deutsch und Koreanisch.



Damit steige die Zahl der Denkmäler für die Staaten, die am Koreakrieg teilgenommen hatten, auf dem Friedensplatz auf 22, hieß es.



Das medizinische Personal aus Deutschland hatte eine Rotkreuzklinik in Südkorea eröffnet und von Mai 1954 bis März 1959 über 240.000 Patienten versorgt. Ihr Einsatz war jedoch lange Zeit unbeachtet geblieben, weil dieser erst nach der Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens im Juli 1953 erfolgt war. Erst im Juni 2018 wurde Deutschland als Staat, der wegen des Koreakriegs medizinische Hilfe geleistet hatte, offiziell anerkannt.



Damit stieg die Zahl der Länder, die medizinische Hilfe geleistet hatten, auf sechs. Auf der Liste stehen neben Deutschland Indien, Norwegen, Dänemark, Schweden und Italien. Die Zahl der Länder, die mit der Entsendung von Truppen oder medizinischem Personal Südkorea geholfen hatten, nahm damit auf 22 zu.