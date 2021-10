Regierungsparteichef bestätigt Lee Jae-myung als Präsidentschaftskandidat

Photo : KBS News

Der Vorsitzende der regierenden Minjoo-Partei Koreas Song Young-gil hat den Gouverneur der Provinz Gyeonggi, Lee Jae-myung, als Präsidentschaftskandidaten seiner Partei bestätigt.Seine Partei habe das Auswahlverfahren gemäß der Parteicharta und -ordnung durchgeführt. Dementsprechend habe die Regierungspartei gestern Lee als ihren Präsidentschaftskandidaten festgelegt und dies bekannt gegeben. Das sagte Song heute vor Reportern am Nationalfriedhof in Daejeon, den er mit Lee Jae-myung zusammen besuchte.Damit hat Song de facto die Forderung von Unterstützern von Lee Nak-yon abgelehnt, dass auch die Stimmen der im Verlauf des Rennens ausgestiegenen Kandidaten Chung Sey-kyun und Kim Doo-gwan für das Endergebnis berücksichtigt werden. In diesem Fall käme Lee Jae-myung auf einen Anteil von nur noch 48,38 Prozent und müsste gegen seinen schärfsten Widersacher Lee Nak-yon in einer Stichwahl antreten.