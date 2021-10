Lee Jae-myung im Rennen um Präsidentenamt knapp vorn

Photo : YONHAP News

Im Rennen um das Präsidentenamt liegt der Kandidat der regierenden Minjoo-Partei Koreas, Lee Jae-myung, laut dem Ergebnis einer Umfrage knapp in Führung.In der Umfrage von Korea Society Opinion Institute im Auftrag des Senders TBS führt Lee mit einer Zustimmung von 35,8 Prozent. Seinen schärfsten Widersacher Yoon Seok-youl würden zurzeit 33,2 Prozent der Befragten wählen.Die Meinungsforscher hatten von Freitag bis Samstag 1.002 Erwachsene befragt und das Ergebnis am Sonntag veröffentlicht.Der Abstand zwischen beiden liegt innerhalb der Fehlergrenze von plus/minus 3,1 Prozentpunkten. Das Konfidenzniveau wurde mit 95 Prozent angegeben.Würde Lee gegen Hong Joon-pyo von der führenden Oppositionspartei Macht des Volkes (PPP) antreten, bekäme Lee 35,2 Prozent der Stimmen und Hong 33 Prozent. Auch dieses Ergebnis liegt im Bereich der Fehlerquote.Als Hauptmotto der Präsidentschaftswahl nannten 51,5 Prozent einen "Regierungswechsel", während 39,7 Prozent eine "Zügelung der Macht" als zentrales Thema nannten.Lee wurde am Sonntag zum Präsidentschaftskandidaten der regierenden Minjoo-Partei Koreas gekürt. Wer bei der Wahl am 9. März 2022 von der führenden Oppositionspartei gegen ihn antritt, steht noch nicht fest.