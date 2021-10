Politik Covid-19: Zahl der Erstgeimpften übertrifft 40 Millionen

In Südkorea sind inzwischen über 40 Millionen Menschen mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft worden.



Laut der Impf-Taskforce übertraf die entsprechende Zahl mit Stand 16 Uhr am Montag nach vorläufigen Schätzungen die 40-Millionen-Schwelle.



Das gelang 228 Tage nach dem Beginn der Impfkampagne im Land am 26. Februar.



Die Zahl der Menschen mit mindestens einer Impfung beträgt 40 Millionen 6.549. Das entspricht 77,9 Prozent der Gesamtbevölkerung des Landes. Bei den über 18-Jährigen beträgt die Quote 90,6 Prozent.