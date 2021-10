Kim Jong-un betont Bedeutung der nationalen Verteidigung

Photo : YONHAP News

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un hat die Bedeutung der nationalen Verteidigung herausgestrichen.Nordkorea müsse seine militärischen Kapazitäten ausbauen, dies müsse unter allen Umständen höchste Priorität haben, wurde Kim von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag zitiert.In seiner Rede bei einer Verteidigungsmesse zur Feier des 76. Gründungstags der Partei habe Kim gesagt, dass Bemühungen um militärische Stärke das Recht eines souveränen Staates und für die Selbstverteidigung eine Pflicht seien. Dieses Ziel sollte ungeachtet dessen erfolgen, ob friedliche oder konfliktträchtige Zeiten vorherrschten, hieß es weiter.Die USA hätten jüngst signalisiert, Nordkorea nicht feindlich gesinnt zu sein. Doch in Anbetracht des Verhaltens der USA gebe es keinen Grund, dies zu glauben.Der Hauptfeind sei jedoch der Krieg an sich und nicht ein bestimmtes Land oder bestimmte Kräfte wie Südkorea oder die USA, habe Kim weiter erklärt.