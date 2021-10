Südkorea wird 2022 voraussichtlich unter zehn größten Beitragszahlern der UN sein

Photo : KBS News

Südkorea wird voraussichtlich ab dem kommenden Jahr zu den zehn größten Beitragszahlern für die Vereinten Nationen unter ihren 193 Mitgliedern zählen.Es werde erwartet, dass Südkorea nächstes Jahr bei den Beitragssätzen für den ordentlichen UN-Haushalt auf Platz neun liegen werde, sagte der Ständige Vertreter bei den Vereinten Nationen, Cho Hyun, bei der parlamentarischen Überprüfung der Arbeit der Vertretung am Montag (Ortszeit) in New York.Der ordentliche Haushalt der UN wird mit den Beiträgen der Mitgliedstaaten finanziert. Die Höhe des Beitrags jedes Mitglieds wird alle drei Jahre auf der Grundlage des Bruttonationaleinkommens und weiterer Wirtschaftsindikatoren berechnet.Der Anteil Südkoreas, das vor 30 Jahren den Vereinten Nationen beitrat, lag anfangs bei 0,69 Prozent und stieg inzwischen auf 2,27 Prozent.Cho erläuterte, dass Südkorea voraussichtlich in der Rangliste der Beitragszahler vorrücken werde, weil es beim Wirtschaftsvolumen zwei Länder unter den aktuell größten Beitragszahlern überholt habe.