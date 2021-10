Nationaler Sicherheitsberater will in USA über Beziehungen zu Nordkorea und Kriegsende-Erklärung diskutieren

Photo : YONHAP News

Südkoreas Nationaler Sicherheitsberater Suh Hoon will in den USA über die Beziehungen beider Länder zu Nordkorea einschließlich einer Erklärung des Endes des Koreakriegs diskutieren.Das sagte Suh nach seiner Ankunft am Flughafen Ronald Reagan Washington National Airport nahe Washington D.C. am Montag (Ortszeit) gegenüber Korrespondenten.Es wäre nun erforderlich, die innerkoreanischen Beziehungen und die Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA zu überprüfen und Beratungen zu führen, weil die Kommunikationskanäle zwischen Süd- und Nordkorea wieder in Betrieb seien, sagte Suh.Auf die Frage, ob eine positive Reaktion der USA auf den Vorschlag von Präsident Moon Jae-in über eine Erklärung des Kriegsendes zu erwarten sei, antwortete Suh, dass die Erklärung zu den Diskussionsthemen zählen werde.Wie verlautete, werde Suh am Dienstag mit dem Nationalen Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, zusammenkommen.Einige Beobachter weisen auf die Möglichkeit hin, dass ein innerkoreanischer Videogipfel noch während der Amtszeit von Präsident Moon oder ein Gipfel anlässlich der Olympischen Winterspiele im Februar in Peking verwirklicht werden könnte. Daher richtet sich die Aufmerksamkeit darauf, ob die Angelegenheit beim Treffen zwischen Suh und Sullivan erörtert wird.