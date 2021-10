Botschafter: Nordkorea will Abschreckung zur Selbstverteidigung weiter stärken

Photo : YONHAP News

Nordkorea will laut seinem Botschafter bei den Vereinten Nationen die Abschreckungsfähigkeit zur Selbstverteidigung weiter stärken.Entsprechendes sagte Kim Song am Montag (Ortszeit) während einer Sitzung des Ersten Ausschusses der UN-Generalversammlung.Angesichts der feindseligen Politik der USA und der über 70 Jahre lang fortgesetzten nuklearen Bedrohung habe Nordkorea den mühsamen Weg zum Aufbau einer der Selbstverteidigung dienenden Abschreckung beschreiten müssen, hieß es.Kim kritisierte laut dem Protokoll die USA scharf. Häufige Militärübungen und die rege Verlegung strategischer Mittel für die Aufrechterhaltung ihrer globalen Hegemonie erinnerten an den Kalten Krieg in den 1960er Jahren, hieß es.Der Diplomat bemängelte auch die Entscheidung der USA, ihre Technologie zum Bau von nuklear betriebenen U-Booten an Australien weiterzugeben, und dass dies unter dem Deckmantel der Sicherheitskooperation erfolge. Die USA hätten erneut offenbart, dass sie an der internationalen Verpflichtung zur Nichtverbreitung nicht festhalten würden, wenn dies im Interesse des Landes liege.Kim betonte, dass Nordkorea keinen Zentimeter nachgeben und keine Zugeständnisse machen würde, wenn es um den Schutz der nationalen Interessen und der Souveränität gehe.Der Botschafter hatte in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung am 27. September die USA aufgefordert, ihre feindselige Politik gegenüber Nordkorea aufzugeben und hierfür gemeinsame Militärübungen und den Einsatz strategischer Waffen in der Umgebung der koreanischen Halbinsel dauerhaft zu stoppen.