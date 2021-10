Parlamentssprecher diskutiert mit Ägyptens Präsident über Wirtschaftskooperation

Photo : YONHAP News

Der Präsident der Nationalversammlung Südkoreas, Park Byeong-seug, ist mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi zu einem Gespräch zusammengekommen.Park reiste zu einem offiziellen Besuch nach Ägypten.Beim Treffen am Sonntag (Ortszeit) im Präsidentenpalast in Kairo betonte Park, dass es mehr Beispiele für Win-Win-Situationen durch die Investitionskooperation in verschiedenen Bereichen geben müsse. Er ersuchte um Unterstützung, damit sich koreanische Unternehmen an Projekten auf den Gebieten Eisenbahn, Rüstungsindustrie, Atomkraftwerke und Schiffbau in Ägypten beteiligen können.Er bat um Interesse am Export koreanischer Panzerhaubitzen vom Typ K9, über den Südkorea mit dem ägyptischen Verteidigungsministerium im Gespräch ist, sowie für eine Beteiligung des südkoreanischen AKW-Betreibers KHNP am AKW-Projekt in El Dabaa.Park bedankte sich außerdem für Ägyptens Unterstützung für den Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel. Er bat um Unterstützung, damit Nordkorea zu den Friedensverhandlungen zurückkehren könne, so wie Ägypten und Präsident al-Sisi zum Frieden im Nahen Osten beitrügen.Parks Besuch kam auf Ägyptens Einladung zustande. Es stellt den ersten offiziellen Ägypten-Besuch eines südkoreanischen Parlamentssprechers seit 2002 dar.