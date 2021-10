Südkoreas Ausfuhren vom 1. bis 10. Oktober um 63,5 Prozent gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Ausfuhren Südkoreas sind in den ersten zehn Tagen dieses Monats um über 60 Prozent gestiegen.Nach vorläufigen Daten des Zollamtes vom Dienstag belief sich das Exportvolumen in dem Zeitraum auf 15,2 Milliarden Dollar. Das entspreche einem Zuwachs von 63,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.Die durchschnittlichen täglichen Exporte wuchsen um 33,8 Prozent, wobei die Zahl der Arbeitstage verglichen mit dem Vorjahr um einen Tag zunahm.Die Lieferungen von Halbleitern legten um 22 Prozent zu, die von PKW um 51,5 Prozent. Bei Öl- und Stahlprodukten wurde ein Zuwachs von jeweils über 200 Prozent und 162 Prozent verzeichnet.Südkorea konnte die Lieferungen an die meisten seiner wichtigsten Abnehmerländer steigern. Die Lieferungen in die USA wuchsen um 77,1 Prozent, die nach China um 40,2 Prozent.Die Einfuhren nahmen um 58,6 Prozent im Vorjahresvergleich auf 17,6 Milliarden Dollar zu.