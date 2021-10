Südkorea wird voraussichtlich erstmals seit zwölf Jahren Handelsüberschuss bei Kimchi verbuchen

Photo : Getty Images Bank

Südkorea wird voraussichtlich dieses Jahr zum ersten Mal seit zwölf Jahren wieder einen Überschuss im Handel mit Kimchi erzielen.Nach Angaben des Zollamtes und der Lebensmittelbranche am Dienstag beliefen sich die Kimchi-Exporte von Januar bis August auf 111,46 Millionen Dollar. Das seien 13,8 Prozent mehr verglichen mit dem Vorjahreszeitraum.Demgegenüber schrumpften die Einfuhren im selben Zeitraum um 9,7 Prozent auf 86,1 Millionen Dollar. Damit wurde ein Handelsüberschuss in Höhe von 25,36 Millionen Dollar verzeichnet.Sollte der Trend anhalten, wird erwartet, dass die Jahreshandelsbilanz erstmals seit 2009 positiv sein wird.Das Exportvolumen legte seit dem vergangenen Jahr deutlich zu. Dazu führte unter anderem die nach dem Pandemie-Ausbruch verbreitete Auffassung im Ausland, dass Kimchi die Immunität stärke. Als weiterer Grund wird das gestiegene Interesse an der koreanischen Küche dank der Beliebtheit der koreanischen Popkultur in Übersee genannt.Der größte Abnehmer von Kimchi aus Südkorea im Zeitraum von Januar und August war Japan, das Kimchi im Wert von 57,19 Millionen Dollar importierte. Sein Anteil betrug 51,3 Prozent. Dahinter folgten die USA, Hongkong, Taiwan und Großbritannien.Der deutliche Importrückgang wird unter anderem auf eine Berichterstattung über die unhygienische Zubereitung von Zutaten für Kimchi in China im März zurückgeführt. Die Importe schrumpften danach im April auf 9,91 Millionen Dollar, damit wurde erstmals seit Juni 2019 die Marke von zehn Millionen Dollar unterschritten. Das Volumen schrumpfte im Juli auf 8,23 Millionen Dollar.Die meisten importierten Kimchi-Produkte in Südkorea stammen aus China.