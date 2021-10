Nordkoreas Machthaber betont Bedeutung militärischer Fähigkeiten

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat die militärischen Fähigkeiten und deren weitere Verstärkung als wichtigste Politik der Partei bezeichnet.Die militärische Gefahr, vor der Nordkorea stehe, sei anders als die in der Vergangenheit, sagte Kim in seiner Rede bei einer Verteidigungsmesse am Montag.Kim wies auf die gemeinsamen Militärübungen Südkoreas und der USA sowie Tarnkappen-Kampfjets und hochfliegende unbemannte Aufklärungsflugzeuge im Besitz Südkoreas hin. Er sagte, dass Südkoreas Versuch zur Rüstungsmodernisierung über ein gesundes Maß hinaus offensichtlicher werde.Kim kritisierte es als Doppelmoral, dass Südkorea die Waffenentwicklung Nordkoreas als Provokation definiere, während es seinerseits mit dem Verweis auf die Abschreckung gegenüber Nordkorea an Waffen arbeite.Nordkorea werde die Versuche keinesfalls dulden, dessen Rechte zur Selbstverteidigung zu verletzen, und mit starken Aktionen dagegen vorgehen, warnte er.Kim übte auch Kritik an den USA. Die USA hätten in letzter Zeit häufig signalisiert, dass sie gegenüber Nordkorea nicht feindselig gesinnt seien. Doch in Anbetracht des Verhaltens der USA gebe es keinen Grund, dies zu glauben.Zugleich betonte Kim jedoch, dass der Hauptfeind Nordkoreas der Krieg an sich sei und nicht Südkorea oder die USA. Die Verstärkung der Verteidigungskraft ziele nicht auf Südkorea ab. Die schreckliche Geschichte, in der Angehörige derselben Nation die Waffen gegeneinander richten, dürfe sich nicht wiederholen.Kim deutete zugleich Spielraum für einen Dialog an. Er wolle sich dafür einsetzen, dass ein sicherer Frieden auf der koreanischen Halbsinel einkehren könne.Bei der Messe wurden Waffen, die in den letzten fünf Jahren entwickelt wurden, zur Schau gestellt. Kim deklarierte die Veranstaltung als Demonstration der Landeskraft, die mit einer großen Militärparade vergleichbar wäre.