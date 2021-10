Zentralbank belässt Leitzins bei 0,75 Prozent

Photo : YONHAP News

Der Geldpolitik-Ausschuss der Bank of Korea hat am Dienstag den Leitzins auf dem aktuellen Niveau von 0,75 Prozent belassen.Das Gremium hatte im August mit Verweis auf das finanzielle Ungleichgewicht das Zinsniveau um 0,25 Prozentpunkte angehoben, das war der erste Zinsschritt seit 15 Monaten gewesen.Damals hatte der Gouverneur der Zentralbank, Lee Ju-yeol, zwar eine weitere Zinserhöhung angedeutet. Der Geldpolitik-Ausschuss verzichtete jedoch bei der diesmaligen Sitzung auf den Schritt.Als Grund werden der gestiegene Inflationsdruck infolge des Olpreis-Anstiegs und die zugenommene Ungewissheit an den Finanzmärkten wie die größere Volatilität an der Börse vermutet.Beobachter meinen jedoch, dass eine weitere Zinserhöhung lediglich verschoben worden sei. Der Geldpolitik-Ausschuss werde bei der Sitzung im November das Zinsniveau erneut um 0,25 Prozentpunkte anheben. Denn der Inflationsdruck und die Schulden der privaten Haushalte, die 1.800 Billionen Won erreichen, könnten nicht ignoriert werden.Das Gremium teilte mit, dass es unter Berücksichtigung der Corona-Lage und der Preisveränderungen das Ausmaß einer Lockerung der Geldpolitik angemessen anpassen wolle.Zur einheimischen Wirtschaft hielt der Ausschuss an einer positiven Prognose fest. Der private Konsum erhole sich nach einer Abschwächung infolge der erneuten starken Ausbreitung von Covid-19 in letzter Zeit wieder, die Beschäftigungslage verbessere sich. Bei einem anhaltenden Aufschwung der Ausfuhren und Investitionen werde der Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts in diesem Jahr dank des Effekts der Impfungen und der Nachtragshaushalte entsprechend ihrer Prognose im August vier Prozent erreichen.Der Anstieg der Verbraucherpreise werde für eine Weile im mittleren Zwei-Prozent-Bereich liegen, dann werde es abwärts gehen, hieß es.