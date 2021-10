Südkorea meldet 1.347 Corona-Neuinfektionen

Photo : KBS News

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea hat den vierten Tag in Folge unter 2.000 gelegen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Dienstag mit, dass bis Mitternacht 1.347 Neuansteckungen bestätigt worden seien.Der Anteil der vollständig Geimpften erreicht inzwischen 59,6 Prozent, der der Erstgeimpften 77,9 Prozent.Die Regierung wird am Freitag die letzten Corona-Regeln bekannt geben, die noch vor einer schrittweisen Rückkehr zur Normalität zur Anwendung kommen werden.Son Young-rae, Sprecher des Gesundheitsministeriums, sagte am Dienstag vor der Presse, man gehe davon aus, dass die Regeln zur sozialen Distanzierung, die ab nächster Woche gelten würden, die letzte Anpassung vor dem Systemübergang für eine schrittweise Rückkehr in den Alltag darstellen würden.Die aktuellen Distanzierungsstufen gelten bis 18. Oktober.