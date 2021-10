Nationales Südkorea will vollständig geimpfte illegale Einwanderer von Bußgeld befreien

Die Behörden wollen den nicht registrierten Ausländern im Falle einer vollständigen Impfung gegen das Coronavirus Anreize gewähren.



Die Entscheidung gab Park Hyang, eine für die Seuchenbekämpfung zuständige Beamtin des Gesundheitsministeriums, heute vor der Presse bekannt.



Unangemeldeten Ausländern, sogenannten illegalen Einwohnern, wurde bisher bei ihrer freiwilligen Ausreise ein Bußgeld von bis zu 30 Millionen Won (25.000 Dollar) auferlegt, die Höhe wurde je nach der Dauer des illegalen Aufenthalts festgelegt. Wer das Bußgeld nicht bezahlte, durfte ein bis zehn Jahre lang nicht nach Südkorea kommen.



Um die Impfungen bei den Ausländern zu fördern, habe das Justizministerium beschlossen, die in Südkorea vollständig geimpften illegalen Einwohner bei einer freiwilligen Ausreise im Zeitraum von heute bis zum 31. Dezember von dem Bußgeld zu befreien und die Einreisebeschränkungen zu verschieben, erläuterte Park.



Ausgenommen davon würden diejenigen illegal im Land verweilenden Ausländer, die wegen einer Straftat oder eines Verstoßes gegen die Corona-Schutzregeln kontrolliert oder von einer Polizeistation überstellt würden, hieß es.



Der Anteil der Ausländer an den Corona-Fallzahlen liege in letzter Zeit im 20-Prozent-Bereich, hieß es weiter.