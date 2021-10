Präsident Moon leitet Kabinettssitzung in traditioneller Tracht Hanbok

Photo : YONHAP News

Staatspräsident Moon Jae-in, Ministerpräsident Kim Boo-kyum und die Minister haben heute in Hanbok, der traditionellen koreanischen Tracht, an der Kabinettssitzung teilgenommen.Anlass hierfür war die Bestimmung des Zeitraums vom 11. bis 17. Oktober zur Hanbok Kulturwoche durch das Kulturministerium, um bei der Öffentlichkeit wieder Interesse an Hanbok zu wecken.Moon betonte, dass Hanbok die traditionelle Kultur Koreas repräsentiere und dass dessen Schönheit und eigenen Werte von den Menschen in der Welt anerkannt würden.Der Staatschef bezeichnete die jüngste Aufnahme des Wortes „hanbok“ in das Oxford English Dictionlary als Ergebnis des hohen Interesses der Menschen in der Welt.Er wies darauf hin, dass während der Hanbok Kulturwoche verschiedene Veranstaltungen stattfänden. Er hoffe, dass die Bürger trotz der Corona-Schutzregeln den Charme von Hanbok genießen könnten.