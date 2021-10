Kospi-Index schließt zweiten Handelstag in Folge im Minus

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat den zweiten Handelstag in Folge im Minus geschlossen.Der Index verlor 1,35 Prozent auf den Schlussstand von 2.916,38 Zählern.Bestimmendes Thema an der Börse waren laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap heute Inflationssorgen wegen steigender Energiepreise.Auch die Einfrierung des Leitzinses bei 0,75 Prozent durch die koreanische Zentralbank konnte den Rückgang des Kospi nicht stoppen.Der Anstieg des Preises von WTI-Öl auf über 80 Dollar pro Barrel habe auf der Stimmung an der Börse gelastet. Auch die Kohleknappheit in China bereite Sorge, weil Industriematerialien wie Aluminium knapp werden könnten, so Yonhap.