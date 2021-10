Präsident Moon ruft bei G20-Videogipfel zu Unterstützung für Menschen in Afghanistan auf

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat beim G20-Videogipfel zur Unterstützung für die Menschen in Afghanistan aufgerufen.Die internationale Gemeinschaft müsse dringend Unterstützung leisten, um eine humanitäre Krise zu verhindern und beim Wiederaufbau des kriegszerrütteten Landes helfen, habe Moon laut der Nachrichtenagentur Yonhap bei dem Gipfel am Dienstag in seiner vorher aufgezeichneten Rede gesagt.Hilfe der Weltgemeinschaft werde großen Einfluss auf die Zukunft des Landes haben. Auch wenn die Lage in Afghanistan zurzeit instabil sei, würde sie sich im Falle internationaler Hilfe ganz anders darstellen, habe Moon erläutert.Südkoreas Staatsoberhaupt erinnerte an die Evakuierung von 391 Ortskräften nach der Machtübernahme durch die Taliban und die Zusage über Hilfe im Wert von einer Milliarde Dollar in den kommenden 20 Jahren.Die G20-Länder hätten eine zentrale Rolle bei der Überwindung von globalen Herausforderungen gespielt und sollten dies auch für die Stabilität in Afghanistan anstreben. Südkorea werde sich an der internationalen Hilfe für die Menschen in Afghanistan aktiv beteiligen.Von der neuen afghanischen Regierung werde erwartet, dass sie inklusiv und repräsentativ sei und den Stimmen der Weltgemeinschaft Gehör schenke, damit grundlegende Probleme gelöst werden könnten, so Moon weiter.