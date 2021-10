Bericht: USA weisen Nordkoreas Kritik wegen feindseliger Absichten zurück

Photo : YONHAP News

Die USA haben laut einem Bericht erneut betont, keine feindseligen Absichten gegenüber Nordkorea zu haben.Das habe der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, am Dienstag in Washington D.C. seinem südkoreanischen Gegenüber Suh Hoon gesagt, berichtete das Büro für nationale Sicherheit im südkoreanischen Präsidialamt.Die USA seien außerdem weiterhin bereit, mit Nordkorea jederzeit und an jedem Ort sowie ohne Vorbedingungen zu verhandeln.Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hatte jüngst Zweifel an Washingtons friedfertiger Position geäußert. Bei einer Rüstungsmesse hatte er am Montag gesagt, in Anbetracht des Verhaltens der USA gebe es keinen Grund, dies zu glauben. Daher müsse Nordkorea seine militärischen Kapazitäten ausbauen.Die Sicherheitsberater Südkoreas und der USA hätten auf die Konsultationen mit Nordkorea seit dem Antritt der Biden-Regierung hingewiesen und eine enge Zusammenarbeit für konkrete Maßnahmen vereinbart, mit denen man sich auf das Regime einlassen wolle, hieß es aus dem Büro für Sicherheitsfragen weiter.