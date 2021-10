US-Außenministerium betont friedfertigen Ansatz gegenüber Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die USA halten an einem friedfertigen und diplomatischen Ansatz gegenüber Nordkorea fest.Das hat ein Sprecher des US-Außenministerium am Dienstag noch einmal deutlich gemacht.Der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap sagte der Sprecher weiter, dass die USA sich dem Ziel der vollständigen Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel verpflichtet sähen.Die USA seien vorbereitet, um ohne Vorbedingungen mit Nordkorea zu sprechen und hofften, dass der Norden auf das Angebot positiv reagieren werde.Die US-Politik zu Nordkorea verlange einen angemessenen und praktischen Ansatz und Aufgeschlossenheit gegenüber Diplomatie. Dadurch sollten greifbare Fortschritte erzielt und die Sicherheit für die USA und ihre Verbündeten erhöht werden.Mit Blick auf die Rüstungsmesse in Pjöngjang, bei der die innerhalb der letzten fünf Jahre entwickelten Waffen präsentiert werden, sagte der Sprecher, dass Nordkoreas Entwicklung von Massenvernichtungswaffen und seine ballistischen Raketenprogramme eine Bedrohung für den Weltfrieden, die Sicherheit und das Nonproliferationsregime seien.