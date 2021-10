IWF belässt Wachstumsprognose für Südkorea für 2021 bei 4,3 Prozent

Photo : KBS News

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Prognose für das Wachstum der südkoreanischen Wirtschaft im laufenden Jahr beibehalten.Der IWF geht in seinem am Dienstag veröffentlichten Weltwirtschaftsausblick davon aus, dass die südkoreanische Wirtschaft in diesem Jahr um 4,3 Prozent wachsen werde.Die Vorhersage ist identisch mit der im Juli. Die Organisation hatte damals die Wachstumsaussichten für Südkorea von 3,6 Prozent deutlich auf 4,3 Prozent angehoben.Die Prognose des IWF ist die höchste unter den Vorhersagen wichtiger Institutionen im In- und Ausland. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sowie die südkoreanische Zentralbank rechnen mit vier Prozent Wachstum, die Regierung mit 4,2 Prozent.Der IWF senkte zugleich seine Prognose für die Weltwirtschaft für dieses Jahr um 0,1 Prozentpunkte auf 5,9 Prozent.Die Regierung führte die Beibehaltung der Prognose für Südkorea darauf zurück, dass die Quote der Erstgeimpften im September 70 Prozent übertraf und der Export auf einem stabilen Erholungskurs ist.