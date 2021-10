Südkorea und Iran trennen sich in WM-Qualifikation unentschieden

Photo : YONHAP News

Südkorea und Iran haben sich in der Qualifikation für die Fußball-WM 2022 mit einem 1:1-Unentschieden getrennt.Son Heung-min hatte die Gäste im Azadi Stadion in Teheran am Dienstag drei Minuten nach der Halbzeitpause nach einem Konter in Führung gebracht.Jedoch gelang dem offensiven Mittelfeldspieler Alireza Jahanbakhsh in der 76. Minute der Ausgleich.Son hatte bereits am letzten Donnerstag beim 2:1-Sieg über Syrien getroffen.In der Gruppe A liegt Südkorea mit acht Punkten weiterhin auf dem zweiten Platz. An der Spitze steht Iran mit zwei Punkten Vorsprung.Südkorea trifft in der Qualifikation am 11. November auf die Vereinigten Arabischen Emirate und am 16. November auf Irak.