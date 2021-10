Südkorea und USA wollen neue Arbeitsgruppe für regionale Kooperation im Verteidigungsbereich überprüfen

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben vereinbart, die Einrichtung einer Arbeitsgruppe zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen ihren regionalpolitischen Initiativen im Verteidigungsbereich zu überprüfen.Das gab das südkoreanische Verteidigungsministerium am Mittwoch bekannt.Die Verteidigungsministerien Südkoreas und der USA hätten sich bei ihrem 20. Integrierten Verteidigungsdialog (KIDD) Ende September in Seoul geeinigt, die Bildung einer inoffiziellen Arbeitsgruppe zu überprüfen, um die Kooperation zwischen regionalen Strategien einschließlich der indopazifischen Strategie der USA und der Neuen Südpolitik Südkoreas zu verbessern.Laut einem Beamten des Verteidigungsministeriums in Seoul schlug die US-Seite die Einrichtung einer Arbeitsgruppe im Verteidigungsbereich vor. Die südkoreanische Seite habe geantwortet, dass Diskussionen geführt werden sollten.Einige Beobachter vermuten hinter der Vereinbarung die Absicht, China angesichts des Strebens nach einer Ausdehnung seines militärischen Einflusses in der asiatisch-pazifischen Region im Zaum zu halten.Der Ministeriale erläuterte, dass die Überprüfung einer neuen Arbeitsgruppe nicht mit Blick auf ein bestimmtes Land beschlossen worden sei.