Halte- und Parkverbot in allen Schulzonen ab 21. Oktober

Photo : KBS News

Ab dem 21. Oktober dürfen Autos auf allen Straßen in den Schulzonen weder parken noch anhalten.Gemäß der Revision des Straßenverkehrsgesetzes werde ab dem 21. Oktober das Parken und Halten von Autos in den Kinderzonen kontrolliert, teilte die Stadt Seoul mit. Sie bat um die Kooperation der Bürger.Gemäß den Änderungen droht ein Bußgeld in Höhe von 120.000 bis 130.000 Won, sollte man von 8 bis 20 Uhr in einer Schulzone beim Parken oder Halten ertappt werden. Die Höhe des Bußgeldes ist dreifach höher als bei einem entsprechenden Verstoß auf einer gewöhnlichen Straße.Die Stadtverwaltung beschloss zugleich, 201 Zonen für ein sicheres Ein- und Aussteigen für Kinder zu betreiben, die wegen eines langen Schulwegs oder eingeschränkter Mobilität unbedingt mit dem Auto zur Schule gebracht werden müssen.