Südkoreas Atomunterhändler reist zu Diskussionen über Nordkoreas Nuklearfrage nach Russland

Photo : KBS News

Noh Kyu-duk, der südkoreanische Chefunterhändler für Atomgespräche mit Nordkorea, ist am Mittwoch nach Russland aufgebrochen.Er wird sich dort mit dem russischen Vizeaußenminister Igor Morgulow über die nordkoreanische Nuklearproblematik beraten.Vor seiner Abreise am Flughafen Incheon sagte der Sonderbeauftragte für Frieden und Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel gegenüber Reportern, dass im derzeit stillstehenden Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel eine schnelle Wiederaufnahme des Dialogs erforderlich sei. Dabei sei die Rolle Russlands von Bedeutung.Noh sagte, dass Russland die Position Nordkoreas gut verstehe. Er werde Russland bitten, kontinuierlich eine konstruktive Rolle für die Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen und die Wiederaufnahme des Dialogs zwischen Nordkorea und den USA zu spielen.Beide Seiten würden darüber sprechen, wie sie sich in den letzten über 50 Tagen für ein Engagement gegenüber Nordkorea bemüht hätten und welche Fortschritte erzielt worden seien. Zu den Diskussionsgegenständen zähle auch eine Erklärung des Endes des Koreakriegs, hieß es.