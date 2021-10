Ausschuss für „Leben mit Covid-19“ ins Leben gerufen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat einen Ausschuss ins Leben gerufen, der sich mit konkreten Maßnahmen zur schrittweisen Rückkehr in die Normalität inmitten der Corona-Pandemie befassen wird.Ministerpräsident Kim Boo-kyum und Professor Choe Jae-chun von der Ewha Frauenuniversität übernahmen gemeinsam den Vorsitz. Das Gremium hat vier Unterausschüsse auf den Gebieten Wirtschaft und Bürgerleben, Gesellschaft und Kultur, Selbstverwaltung und Sicherheit sowie Seuchenbekämpfung und Gesundheitsversorgung. 40 Experten aus der Regierung und dem Zivilsektor sind beteiligt.Der Premierminister rief bei der ersten Sitzung dazu auf, Covid-19 zu einer kontrollierbaren Infektionskrankheit zu machen und Vorbereitungen für die Zurückgewinnung eines intakten Alltags zu treffen.Hierfür brachte Kim einen „Impfpass“ zur Sprache. Der Impfpass gewährt vollständig Geimpften Lockerungen der Nutzungsbeschränkungen in häufig frequentierten Einrichtungen und wurde bereits in den USA, Israel und einigen europäischen Staaten wie Deutschland und Frankreich eingeführt. In Südkorea stehen Einzelheiten wie der Nutznießerkreis und die Anwendungsmethode noch nicht fest.Es müssten neue Methoden zur Seuchenkontrolle wie ein Impfpass überprüft werden, um ein eventuelles Infektionsrisiko in häufig frequentierten Einrichtungen zu verringern, sagte Kim.Angesichts der Schäden von Selbstständigen und der sozialen Polarisierung infolge der lang anhaltenden Pandemie betonte er auch die Notwendigkeit einer inklusiven Rückkehr zum Alltag. Man sollte den Schatten der Isolation schnell beseitigen, die unvermeidlicherweise geduldet worden sei.Der Ausschuss wird durch seine vier Unterkomitees Meinungen aus verschiedenen Kreisen und Schichten sammeln, um bis Ende Oktober eine Roadmap für eine schrittweise Rückkehr in die Normalität auszuarbeiten. Sie soll Anfang November der Öffentlichkeit vorgestellt werden.Das Gremium wird auch nach der Umstellung auf ein Leben mit Corona weiter im Betrieb sein, damit die öffentliche Meinung bei der Entscheidungsfindung der Regierung berücksichtigt werden kann.