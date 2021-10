Südkorea und USA rufen Nordkorea zu Dialog auf

Photo : YONHAP News

Die nationalen Sicherheitsberater Südkoreas und der USA haben bei ihrem Gespräch die Position deutlich gemacht, dass Nordkorea tatkräftig auf einen Dialog eingehen müsse.Das Büro für nationale Sicherheit des südkoreanischen Präsidialamtes gab nach dem Treffen in Washington bekannt, dass man die Aufrichtigkeit der USA festgestellt habe, dass sie keine feindselige Politik gegenüber Nordkorea betrieben.Es ist außergewöhnlich, dass mit dem Ausdruck „Aufrichtigkeit“ der Wille zum Dialog geäußert wurde und Nordkorea zu einer positiven Reaktion aufgefordert wurde. Nordkorea hat bisher die Ablehnung von Gesprächen mit der feindseligen Politik der USA gegenüber dem Land begründet.Der nationale Sicherheitsberater Suh Hoon sagte im Anschluss an das Gespräch mit seinem US-Amtskollegen Jake Sullivan vor Korrespondenten, dass die USA ihren Kurs für das Engagement für innerkoreanische Gespräche und die Kooperation bekräftigt hätten. Sie hätten auch ihre starke Unterstützung dafür bekundet, dass durch innerkoreanische Gespräche ein Durchbruch in der Lage auf der koreanischen Halbinsel und in der Corona-Krise herbeigeführt werden müsse.Südkorea und die USA hätten die Ansicht geteilt, dass es praktische Fortschritte für einen Durchbruch geben würde, sollte sich Nordkorea noch aktiver auf Gespräche mit Südkorea und den USA einlassen, sagte Suh.Die Betonung innerkoreanischer Gespräche durch die USA erfolgte, während es nach dem Amtsantritt der Biden-Regierung keine nennenswerten Entwicklungen für einen US-Nordkorea-Dialog gab. Als Hintergrund wird vermutet, dass Nordkorea jüngst seine Kommunikationsleitungen mit Südkorea wiederherstellte und eine versöhnliche Haltung in Bezug auf innerkoreanische Gespräche einnahm.Angesichts der festgefahrenen Gespräche für die Lösung der nordkoreanischen Nuklearproblematik und des bekundeten Willens Nordkoreas für die Verstärkung strategischer Waffen wird es als denkbar betrachtet, zunächst durch innerkoreanische Gespräche Nordkoreas Position zu den USA auszuloten.Suh fügte hinzu, dass Sullivan ihn über das Ergebnis seines jüngsten Gesprächs mit Yang Jiechi, für auswärtige Beziehungen zuständiges Mitglied des chinesischen Politbüros, informiert habe. Suh und Sullivan hätten auch über die Rolle Chinas bei Angelegenheiten der koreanischen Halbinsel diskutiert.Angesichts der Gründung eines von den USA angeführten neuen Sicherheitsbündnisses im Indopazifik und der anhaltenden Spannungen zwischen China und Taiwan richtet sich die Aufmerksamkeit nun darauf, welche Veränderungen der Machtverhältnisse um die koreanische Halbinsel entstehen würden.