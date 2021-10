Südkorea meldet 1.584 Corona-Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea hat den fünften Tag in Folge unter 2.000 gelegen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Mittwoch mit, dass bis Mitternacht 1.584 neue Infektionsfälle bestätigt worden seien. Bislang wurden insgesamt 335.742 Infizierte im Land erfasst.Die tägliche Fallzahl stieg um 237 gegenüber dem Vortrag, schrumpfte jedoch um 443 verglichen mit einer Woche zuvor.Nach Angaben der Impf-Taskforce sind mit Stand 0 Uhr 60,8 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Die Quote bei den über 18-Jährigen beträgt 70,7 Prozent.Die Quote der Erstgeimpften bei den Einwohnern über 18 Jahre liegt bei 90,9 Prozent.