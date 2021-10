Präsidentschaftskandidat Lee Jae-myung trifft sich mit ständiger Beratergruppe der Regierungspartei

Photo : YONHAP News

Der gewählte Präsidentschaftskandidat der Minjoo-Partei Koreas, Lee Jae-myung, ist mit der ständigen Beratergruppe der Partei zusammengekommen.Bei der Mittagsrunde am Mittwoch versprach Lee, sich für den Sieg bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr einzusetzen.Er wolle als Parteimitglied sein Bestes tun, um den Sieg der Minjoo-Partei und des Lagers für die demokratische Reform zu erringen und die vierte demokratische Regierung zu schaffen, sagte er.Lee betonte, dass die Republik Korea am Wendepunkt für eine große Wende stehe. Mit Verweis auf die Unfairness und Ungleichheit in der Gesellschaft sowie die Spaltung und Konflikte in der Öffentlichkeit infolge des Chancenmangels forderte er, eine faire Gesellschaft voller Gelegenheiten zu schaffen, in der niemand ungerechterweise benachteiligt werde.Parteichef Song Young-gil sagte, dass Lees Wahl zum Kandidaten für die Erwartung und den Wunsch der Bürger nach einem neuen Wandel stehe. Er wolle ein Wahlkampfkomitee wie einen „Schmelztiegel“ bilden und mithilfe der Weisheit der ständigen Berater unbedingt den Sieg bei der Präsidentschaftswahl in 147 Tagen erzielen.