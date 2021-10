Lee Nak-yon räumt Niederlage im Rennen um Präsidentschaftskandidatur ein

Photo : KBS News

Lee Nak-yon, früherer Chef der regierenden Minjoo-Partei Koreas, hat seine Niederlage im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur eingeräumt.Die Partei hatte am Sonntag Lee Jae-myung zum Sieger erklärt, jedoch wollte der Zweitplazierte das Ergebnis zunächst nicht anerkennen.Der Ausschuss für Parteiangelegenheiten hatte sich am Mittwoch mit seinem Einwand befasst und gelangte einstimmig zu dem Urteil, dass die von ihm verlangte Stichwahl nicht angesetzt werden müsse.Auf Facebook schrieb der Unterlegene, dass er die Entscheidung akzeptiere. Auch gratulierte er dem Gouverneur der Provinz Gyeonggi zu dessen Vorwahlsieg.Lee Nak-yon hatte Beschwerde eingelegt, weil nach seiner Auffassung die Stimmen von vorzeitig aus dem Rennen ausgestiegenen Bewerbern für das Endergebnis berücksichtigt werden müssten. In diesem Fall hätte Lee Jae-myung weniger als 50 Prozent der Stimmen erhalten und müsste gegen den früheren Parteichef in einer Stichwahl antreten.Zuvor hatten bereits der Wahlausschuss und der Vorstand der Partei entschieden, dass Stimmen von Bewerbern, die vorzeitig das Handtuch werfen, für das Endergebnis nicht berücksichtigt werden.