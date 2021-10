Finanzminister: Seoul wird notwendigenfalls Maßnahmen zur Stabilisierung des Devisenmarktes ergreifen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will notwendigenfalls Maßnahmen zur Stabilisierung des Devisenmarktes ergreifen.Das kündigte Finanzminister Hong Nam-ki am Mittwoch für den Fall an, dass die Volatilität wegen ungewöhnlicher Faktoren wie Spekulation zunehme, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die jüngsten Schwankungen am Devisenmarkt seien aber größtenteils auf externe wirtschaftliche Risiken zurückzuführen.Die Regierung sei wie immer bereit und vorbereitet, um notwendigenfalls stabilisierende Maßnahmen zu ergreifen, sagte er im Gespräch mit Reportern nach seiner Teilnahme am G20-Finanzministertreffen in Washington.Südkorea hatte letzte Woche sogenannte Stabilisierungsanleihen im Wert von 1,3 Milliarden Dollar begeben.Die Währungsreserven des Landes erreichten mit Stand Ende September das Rekordhoch von 463,97 Milliarden Dollar.Die Landeswährung Won büßte gegenüber dem Dollar jedoch seit Ende August fast drei Prozent an Wert ein. Ende August wurde ein Dollar zu 1.159,5 Won gehandelt, am Mittwoch waren es 1.193,8 Won.