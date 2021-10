Botschafter: Südkorea berät sich mit USA über vertrauensbildende Maßnahmen für Dialog mit Nordkorea

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA wollen eine Atmosphäre für einen Dialog mit Nordkorea schaffen.Hierüber und Maßnahmen zum Vertrauensaufbau würde mit amerikanischen Diplomaten gesprochen, sagte Lee Soo-hyuck, der südkoreanische Botschafter in den USA, am Mittwoch (Ortszeit) bei der parlamentarischen Überprüfung der Arbeit der Botschaft in Washington.Südkorea und die USA seien in engen Konsultationen darüber, den Friedensprozess für eine vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und die Friedensverankerung baldigst wieder zu starten, äußerte Lee.Er fügte hinzu, dass beide Staaten intensiv diskutierten, um die von Präsident Moon Jae-in vor der UN-Generalversammlung vorgeschlagene Erklärung des Endes des Koreakriegs zustande zu bringen.Der nationale Sicherheitsberater Suh Hoon hatte am Dienstag in Washington mit seinem US-Amtskollegen Jake Sullivan Gespräche geführt. Dabei wurde bekräftigt, dass ein diplomatischer Ansatz gegenüber Nordkorea verfolgt wird.Sullivan bekräftigte, dass die USA keine feindselige Politik gegenüber Nordkorea verfolgten, und forderte Nordkorea zu bedingungslosen Gesprächen auf.Laut dem Präsidialamt in Seoul erläuterte Suh die Position Südkoreas zur Kriegsende-Erklärung. Beide Seiten hätten vereinbart, in engen Konsultationen zu bleiben.