Internationales Deutschland will Süd- und Nordkorea auf dem Weg zur Wiedervereinigung begleiten

Die deutsche Bundesregierung wird laut einem Staatssekretär Süd- und Nordkorea auf dem Weg zur Wiedervereinigung weiter begleiten.



Die entsprechende Äußerung machte Miguel Berger, Staatssekretär des Auswärtigen Amtes, am Mittwoch (Ortszeit) in seiner Gratulationsrede bei einer Veranstaltung anlässlich des Tags der Gründung Koreas, Gaecheonjeol, in der südkoreanischen Botschaft in Berlin.



Die Erfahrung der Teilung der Nation zähle zu den Gründen, warum sich viele Deutsche mit Südkorea besonders verbunden fühlten, sagte er.



Präsident Moon Jae-in und die südkoreanische Regierung bemühten sich mit viel Geduld und einem unaufhaltsamen Optimismus um eine Annäherung. Es sei nicht sinnlos, den Blick vom Ziel der Wiedervereinigung nicht abzuwenden. Deutschland werde auf diesem Weg weiterhin mitgehen, betonte der Diplomat.



Cho Hyun-ock, die südkoreanische Botschafterin in Deutschland, sagte in ihrer Rede, die Schaffung eines dauerhaften Friedens und die Überwindung der Teilung auf der koreanischen Halbinsel würden zum Weltfrieden beitragen. Die Erfahrungen und Unterstützung Deutschlands dabei stellten für Südkorea eine stützende Kraft dar.



Sie sagte auch, der Ausbau der bilateralen Beziehungen auf Basis der IT-Technologie Südkoreas und von Erfahrungen und Wissen Deutschlands würde einen gemeinsamen Beitrag zum Vorgehen gegen den Klimawandel ermöglichen.